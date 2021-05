Ein Unternehmer aus dem Kreisgebiet wurde per E-Mail durch einen angeblichen Mitarbeiter gebeten, dringend einen hohen fünfstelligen Geldbetrag auf ein ausländisches Konto zu überweisen. Tatsächlich wurde die E-Mail durch einen unbekannten Betrüger generiert, wie die Polizei am Freitag berichtet hat. Der Unternehmer kannte die Masche und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Masche, nach weiteren Polizeiangaben auch unter dem Fachbegriff „CEO-Fraud“ bekannt, führt häufig zu höheren finanziellen Schäden. Die Täter, die in der Regel vom Ausland aus agieren, sind in aller Regel schwer zu ermitteln.