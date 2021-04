Von einem telefonischen Betrugsversuch berichtet die Polizei in Kirchheimbolanden. Demnach wurde eine 74 Jahre alte Frau am Dienstag zwischen 9 und 11 Uhr mehrfach von verschiedenen, fremden Telefonnummer aus angerufen. Beim ersten Anruf habe die Frau laut Polizeibericht englisch sprechende Stimmen vernommen. Beim zweiten Anruf stellte sich ihr eine Frau als Mitarbeiterin von Microsoft vor. Die angerufene Frau beendete in beiden Fällen umgehend die Telefonate. Es kam zu keinem Schaden, so die Polizei.