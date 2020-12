Einmal mehr haben Trickbetrüger versucht, Menschen am Telefon zur Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen zu überreden. Der Polizei in Kirchheimbolanden sind am Mittwoch gleich zwei solcher Fälle gemeldet worden. Die Anruferinnen hatten sich jeweils als nahe Verwandte ausgegeben und von einer angeblichen Notlage berichtet. Die potenziellen Opfer sind aber nicht auf den Betrug hereingefallen.