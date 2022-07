Eine Frau im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden erhielt am 30. Juni und 1. Juli gleich zweimal Anrufe in betrügerischer Absicht. Wie die Polizei mitteilt, wurde ihr beidesmal mitgeteilt, dass sie 38.500 Euro gewonnen habe. Um den Gewinn einlösen zu können, müsse sie „nur“ 1000 Euro Vorkasse per Google Play Cards zahlen, damit ein Sicherheitstransport beauftragt werden könne. Die Frau erkannte den Betrugsversuch rechtzeitig und erstattete stattdessen Anzeige bei der Polizei.