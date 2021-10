Eine Frau mit weinerlicher Stimme meldete sich am Dienstag gegen 13 Uhr bei einer Albisheimerin. Sie sagte, sie benötige Hilfe und gab das Telefon weiter – angeblich an einen Polizisten. Dieser sprach von einem schweren Verkehrsunfall, den die Tochter der Angerufenen verursacht habe und bei dem eine ältere Frau ums Leben gekommen sei. Die Tochter müsse nun in Haft, sofern keine Kaution gestellt werde. Die Albisheimerin allerdings durchschaute die Betrugsmasche und beendete das Telefonat.