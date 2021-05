Vor 100 Jahren wurde das Betriebsrätegesetz eingeführt, das die Nazis 1934 annullierten. Die Neufassung trat 1952 als Betriebsverfassungsgesetz in Kraft. Darin sind die Betriebsräte gesetzlich verankert. Bis heute gilt, dass in Firmen mit mindestens fünf Beschäftigten ein Betriebsrat gewählt werden kann. Dass dieser als Vertretung der Mitarbeiter eine gewichtige Rolle spielt, dafür bietet die Gießerei Gienanth mit derzeit über 600 Beschäftigten ein gutes Beispiel.

„Das Bündnis für Arbeit ist ein Meilenstein“, charakterisiert der langjährige ehemalige Vorsitzende der Arbeitnehmervertretung, Bernhard Heise, die 1996 zwischen Betriebsrat und der Geschäftsleitung mit dem damaligen Geschäftsführer Ferdinand Kolberg an der Spitze abgeschlossene Vereinbarung, die immer noch gültig ist. Hauptgedanke in der „damals ganz schlechten wirtschaftlichen Situation des Unternehmens“ war und ist die Sicherung der Arbeitsplätze, erläuterte Heises Nachfolger an der Spitze des Betriebsrats, Thomas Brunck, im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Lehrwerkstatt für den Nachwuchs

Darüber hinaus ist im Bündnis auch an die Ausbildung des Nachwuchses im Unternehmen gedacht worden. In der im Vorjahr eingeweihten neuen Lehrwerkstatt in den unter Denkmalschutz stehenden Mauern der ehemaligen Arbeiterwohnungen auf dem Werksgelände sorgt die Firma umfassend für ihre künftigen Fachkräfte. Aber nicht nur für die aktiven und künftigen Mitarbeiter nimmt der Betriebsrat eine wichtige Funktion ein, auch an die Ehemaligen wird gedacht. So hat das Unternehmen auf seine Initiative hin ein Betriebsrentensystem mit einer Anstoßfinanzierung in Höhe von drei Millionen Euro eingeführt. Anlass für diesen weiteren Fortschritt war der Verkauf des Unternehmens 2007/08 an einen neuen Investor. Bereits Tradition sind die bei den Betriebsrentnern beliebten Jahresausflüge und die alljährliche Weihnachtsfeier.

Für das Erreichen eines weiteren Anliegens hat die Arbeitnehmervertretung in der Vergangenheit laut Heise fast zwei Jahre gebraucht: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. In der Praxis bedeutet dies, dass auch Frauen, die in anderen Betrieben für die gleiche Tätigkeit oft schlechter als Männer entlohnt werden, bei Gienanth gleichgestellt sind. Im gesamten Spektrum seines Tätigkeitsbereichs bildet das Betriebsverfassungsgesetz das „Rückgrat einer ordentlichen Betriebsratsarbeit“, so Bernhard Heise. Und der „alte“ Gewerkschafter weiter: „Dieses Gesetz ist für den Betriebsrat eine scharfe Waffe.“

Ständige Schulung gehört zum Alltag

Weitere wichtige Grundlage der Arbeit bilden ebenso die Urteile der Arbeits- und Sozialgerichte, sodass eine ständige Schulung und Weiterbildung der Betriebsratsmitglieder mit zum Tagesgeschäft dieses Gremiums gehören. Bei seiner Tätigkeit für die Mitarbeiter sei der Betriebsrat jedoch immer „gleichrangiger Partner der Geschäftsführung“. Dafür holt sich die Arbeitnehmervertretung zusätzliche Unterstützung durch „hochkarätige fachliche Berater“. Denn „gute Info“ sei alles und die Voraussetzung für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auf „gleicher wirtschaftlicher Augenhöhe“ mit der Geschäftsleitung, so Thomas Brunck.

Und dass dies bei Gienanth funktioniert, beweise zu den anderen Errungenschaften die „gesunde Lohnstruktur“ in einer der „best zahlenden Gießereien“. Allerdings müssen auch die Betriebsräte raus aus bewährten Verhaltensweisen. Denn „alles ist massiv im Umbruch“, ergänzt der stellvertretende Vorsitzende des Betriebsrats, Alexander Kosolowski. Im Zeichen der Globalisierung hätten sich völlig neue Handlungsfelder aufgetan, mit denen sich die Arbeitnehmervertreter in den Unternehmen künftig intensiv auseinandersetzen müssten.

Gute Zusammenarbeit von Betriebsrat und Firma

Unterm Strich, so das Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, arbeiten Betriebsräte und Geschäftsführung „gut zusammen“. Bei einer Unternehmensbefragung 2018 habe es bei betrieblichen Entscheidungen in 95 Prozent der Fälle eine einvernehmliche Lösung zwischen Firmenleitung und Betriebsräten gegeben. Zumal ein Betriebsrat auch im Interesse der Unternehmensleitung sei, da sie im Bedarfsfall nicht mit jedem einzelnen Mitarbeiter verhandeln muss. Außerdem hätten wissenschaftliche Studien ergeben, dass Unternehmen mit Mitbestimmung „produktiver und widerstandsfähiger in Wirtschaftskrisen“ seien.