„Herzlich willkommen!“ Weit öffnet Svenja Ebelsheiser die Tür zu ihrem kleinen Reich in der Friedhofstraße. Seit fünf Jahren existiert das klitzekleine Ladenlokal „Butterfly“ für individuelle Deko-Artikel aller Art, seit 2018 ist ein Deko-Verleih für Feste angeschlossen.

Bis es soweit war, musste sie einen harten, beschwerlichen Weg hinter sich bringen. Denn eigentlich ist sie gelernte Erzieherin – „und ich habe den Job immer gerne gemacht!“, wie sie im Gespräch betont. Nicht nur gerne, sondern auch gut, hat sie doch für einige Zeit die organisatorische Leitung ihrer Kita übernommen und an der Schule, an der sie zwischenzeitlich als Förderlehrkraft eingesetzt war, beim Erstellen der Stundenpläne geholfen. „Organisiert habe ich immer schon gerne. Ich denke, das Organisationstalent ist mir in die Wiege gelegt worden.“

Die Arbeit ist auch gleichzeitig ihre Therapie

Ihr Organisationstalent, aber sicherlich nicht zuletzt ihre Kreativität, ihr Lebensmut und ihre Bereitschaft, Wagnisse einzugehen und sich auf Neues einzulassen, haben ihr in den vergangenen Jahren geholfen, aus einem Schicksalsschlag eine zweite Karriere entstehen zu lassen. „Ich mach’ das hier quasi als Therapie“, bekennt Ebelsheiser freimütig. Viele Jahre machten ihr unspezifische Beschwerden das Leben schwer, bis schließlich nach einer OP und einem schweren Schub eine Autoimmunerkrankung diagnostiziert wurde. Danach war nichts mehr wie zuvor. „Ich musste hart lernen, in meinen Grenzen zu bleiben. Eigentlich bin ich ein Über-die-Grenzen-Geher“, erzählt die Mutter zweier erwachsener Söhne. „Aber mittlerweile weiß ich, wo mein Energielevel ist und wie ich damit haushalten muss. Durch die Krankheit habe ich gelernt, das Kleine wieder zu schätzen, mich in meinem Energiefeld eingelebt, so wie es passt.“

Keine Massenproduktion, sondern Individualität

Etwa zweieinhalb Stunden bleiben ihr am Tag für alles, was mit ihrem Lädchen zu tun hat. Mehr erlaubt die Krankheit ihr neben dem gewöhnlichen Tagesgeschäft nicht. Eine Erwerbsminderungsrente, mittlerweile glücklicherweise unbefristet, ermöglicht es ihr, genau diese Grenze auch einzuhalten. „Daher habe ich mir einige Zulieferer gesucht, mit denen ich den Laden bestücken kann, auch wenn’s mir mal nicht so gut geht.“ Keine Frage, dass diese sehr genau ausgesucht wurden. Denn was Svenja Ebelsheiser anpackt, das macht sie mit Liebe und Sorgfalt: „Ich möchte, dass jedes Stück besonders bleibt, ich möchte keine Massenproduktion. Mein oberstes Ziel ist nicht, groß Geld zu verdienen, sondern ich möchte lieber mit mehr Individualität arbeiten können. Ich mach’s, weil es mir gut tut. Mein Mann schimpft oft, dass die Sachen zu billig sind. Aber mir ist ganz wichtig, dass alle zufrieden sind. Der Austausch mit meinen Kunden tut mir unheimlich gut“, schildert sie engagiert und ergänzt lächelnd: „Manches Mal kann ich in den Beratungsgesprächen auch meine Qualifikation aus dem Erzieherdasein einfließen lassen.“

Mit Säge, Fräse und „ihren Männern“

Ob es um das individuelle Taufgeschenk, eine besondere Erinnerung an die Hochzeit oder die Dekorationswünsche zur Konfirmation geht: Svenja Ebelsheiser liebt es, gemeinsam mit ihren Kunden auf Ideenfang zu gehen und deren Vorstellungen mit ihrem Lieblingswerkstoff Holz Realität werden zu lassen. Mit einer Dekupiersäge, einer Art elektrischer Laubsäge, fing alles an. „Meine Gelenke lassen es nicht mehr zu, dass ich mit der herkömmlichen Säge arbeite.“ Mittlerweile hat sie sogar zwei Sägen und als neueste Errungenschaft eine Fräse in der kleinen Werkstatt aufgestellt. „Die Fräse stand verpackt ein Jahr lang im Keller, bevor ich mich dran gewagt habe“, berichtet die 40-Jährige. „Und auch dann hätte ich es ohne die Unterstützung eines guten Bekannten sicherlich nicht geschafft, der mir beim Erlernen der notwendigen Programmierkenntnisse geholfen hat.“ Heute ist sie stolz darauf, dass sie per PC komplizierte Vorlagen entwerfen kann, welche die Fräse präzise umsetzt.

Unterstützung – ein Zauberwort im zweiten Leben der Sandra Ebelsheiser. „Ohne meine Männer geht gar nichts. Auch meine Mutter hilft, besonders bei unseren Festen. Ein gutes stabiles Netz, das ist wichtig und auch nötig!“ Spätestens am Samstag, den 2. April, wenn das Frühlingsfest im „Butterfly“ steigt, wird auch dieses Netz am Start sein, um den Tag zu einem vollen Erfolg werden zu lassen.

Info

Butterfly – individuelle Deko-Artikel und Deko-Verleih, Friedhofstraße 21 in Münchweiler; Öffnungszeiten: dienstags, 17.30 - 19.30 Uhr und donnerstags, 11 - 13 Uhr; zweiter und letzter Samstag im Monat 11 - 13 Uhr und nach Absprache; www.butterfly-holzdeko.de