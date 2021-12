Noch im Jahr 2021 könnten jede Menge neuer Teststellen im Donnersbergkreis entstehen: Mehr als 30 Interessenten haben sich am Montagabend bei einer digitalen Infoveranstaltung von Kreisbrandschutzinspekteur Eberhard Fuhr erläutern lassen, welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, um eine Corona-Teststelle zu betreiben. Wie die Kreisverwaltung auf RHEINPFALZ-Nachfrage berichtete, waren darunter sowohl Ehrenamtler – etwa von Vereinen und Feuerwehr – als auch Unternehmer. So hätten beispielsweise Gastronomen ihr Interesse bekundet, um eine offizielle Teststelle für ihre Gäste zu schaffen. Als lukrative Einnahmequelle halte das Testen selbst nicht mehr her: Acht Euro können Anbieter pro Test bei der Kassenärztlichen Vereinigung abrechnen – demgegenüber stehen Material-, Betriebs- und Personalkosten. Der Kreis wolle den Teststellen bei der Beschaffung von Tests sowie Schutzkleidung behilflich sein, betonte ein Sprecher der Kreisverwaltung.