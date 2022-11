Die Polizei warnt vor fingierten Rechnungen, die Betrüger derzeit an Firmeninhaber in der Region verschicken. In den gefälschten Schreiben werde der Eindruck erweckt, dass diese von einem Gericht versendet wurden. Dabei werden meist hohe Beträge für eine Eintragung in einem Register in Rechnung gestellt. Wer die geforderte Summe bezahlt, wird zwar tatsächlich in einem Internetportal registriert. Die dort hinterlegten Angaben seien allerdings so geringfügig, dass sie in keinem Verhältnis zu der verlangten Summe stünden, teilte die Polizei auf Nachfrage der RHEINPFALZ mit.