Am Dienstag, 21. Dezember, haben Betrüger wieder versucht, Menschen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden am Telefon hereinzulegen. Die Angerufenen zeigten sich allerdings der Situation gewachsen. In Einselthum wurde eine Frau gleich mehrfach angerufen, angeblich von ihrer Krankenkasse. Eine Frau aus Orbis wurde von einem angeblichen Polizisten angerufen. Als sie das Telefon an ihren Mann weitergeben wollte, wurde direkt aufgelegt. In Morschheim hat ein Mann gleich unwirsch und laut reagiert, sodass der Anruf schnell beendet wurde. Der Bürger konnte aber noch die Nummer des Anrufers notieren. In keinem der Fälle kam es zu einem Sachschaden. Die Polizei rät allen Betroffenen in einem solchen Fall: Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Das ist die Masche der Betrüger. Nehmen Sie sich Zeit, die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Sie können auch einfach auflegen. Notieren Sie, wenn möglich, die Telefonnummer des Anrufers. Melden Sie den Anruf direkt der Polizei, auch wenn Sie keinen Schaden hatten.