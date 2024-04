Ein junger Mann hat am Dienstag in Rockenhausen gleich zweimal für Ärger gesorgt. Zunächst legte er laut Polizei einen größeren Betonblock mitten auf die Fahrbahn der Straße Obermühle und schaffte somit absichtlich ein Verkehrshindernis. Einem Autofahrer gelang es dann auch nur durch ein heftiges Bremsmanöver, nicht mit dem Stein zu kollidieren. Eine Polizeistreife konnte den Mann in der Nähe der Obermühle aufgreifen, woraufhin er die Tat einräumte.

Knapp fünf Stunden später wurden der Polizei an der Bushaltestelle des Schulzentrums drei beschädigte Glasscheiben gemeldet. Der Hinweis einer Zeugin führte erneut zu dem Tatverdächtigen vom Morgen. Die Beamten trafen ihn an einer Bushaltestelle in der Kreuznacher Straße an. Wieder gab der junge Mann die Tat gegenüber der Polizei zu. Durch das zerberstende Glas an der Bushaltestelle könnten auch Beschädigungen an vorbeifahrenden Fahrzeugen entstanden sein. Etwaige Geschädigte können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06361 917-0 melden.