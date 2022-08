Die Planungen für das erste „richtige“ Nordpfälzer Herbstfest in Rockenhausen seit 2019 laufen auf Hochtouren. Einige für Besucher relevante Informationen hat die Stadt nun mitgeteilt.

So gibt es für die Weinprobe, die am Freitag, 9. September, ab 19 Uhr zur Eröffnung des Festes in der VTR-Halle stattfindet, noch Karten bei Auto Scheu sowie am Freitag auf dem Wochenmarkt. Die Teilnahme kostet 23 Euro. Für den Rockie-Man-Triathlon der Vereinigten Turnerschaft am Samstag, 10. September, ab 10 Uhr sind Anmeldungen noch bis Montag, 5. September, unter www.rockieman-triathlon.de möglich.

Entenrennen und Festzelt-Party

Tickets für das Entenrennen des BBC Fastbreakers ebenfalls am Herbstfest-Samstag (Beginn 14.30 Uhr) sind jeweils Freitag, 2. und 9. September, von 9 bis 16 Uhr auf dem Wochenmarkt und – solange der Vorrat reicht – noch am „Renntag“ selbst von 10 bis 14 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber der VG-Verwaltung erhältlich. Dagegen gibt es Karten für die Festzelt-Party am Samstag, ab 20 Uhr, nur an der Abendkasse (Preis zwölf Euro). Erlaubt ist der Zutritt ab 16 Jahren, gegebenenfalls mit dem sogenannten „Muttizettel“. Das Formular zur Übertragung der Erziehungsaufgaben ist unter www.rockenhausen.de abrufbar.

Die Herbstfest-Buttons sind da

Ferner sind Tischreservierungen für das Mittagessen am Montag, 12. September, per E-Mail an info@rohau.de möglich. Und nicht zuletzt gibt es schon jetzt für drei Euro die beliebten Ansteckbuttons der Herbstfestfreunde zu kaufen: bei Timo Bernhard vom VG-Bauhof, der Bäckerei Münzel, dem Eiscafé Garden, der Metzgerei Bessei und der VG-Verwaltung Nordpfälzer Land. Mit dem Erlös unterstützt der Förderverein die Stadt bei der Ausrichtung des Festes.