Neun Gartenbesitzern aus dem Donnersbergkreis gewähren im Juni Einblicke in ihre teils aufwendig gestalteten Gärten.

„Die Blumen machen den Garten, nicht der Zaun“ – dieses Sprichwort könnte man sich an zwei Sonntagen in diesem Monat besonders zu Herzen nehmen, warten doch am 11. und am 25. Juni tatsächlich einige schöne Gärten darauf, besucht und besichtigt zu werden. Es sind die „Tage der offenen Gartentüren“, die vom „Verband der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz“ seit 2001 organisiert werden, der damit „die Wertschätzung für die Gartenkultur fördern und für die Erhaltung und Schaffung lebendiger, liebevoll gestalteter Gärten werben möchte“.

Wer Lust hat, einmal über fremde Zäune nach Blumen zu blicken, sich Anregungen zu holen, über Beete und Bäume zu plaudern oder einfach nur entzückt zu sein: An den genannten Sonntagen in der Zeit von 10 bis 18 Uhr ist das möglich. Einige Privatleute – neun sind es im Donnersbergkreis – öffnen ihre Gärten für interessierte Besucher, die eine reizvolle Vielfalt erwartet. Vom überschaubaren begrünten Innenhof bis zu weiten parkähnlichen Anlagen ist alles im Angebot. Weitere Infos unter www.gartenbauvereine.de

Info: Offene Gärten im Donnersbergkreis

Sonntag, 11. Juni:

Sigrid und Klaus Rinne, Albisheim, Donnersberger Straße 18, 3500 Quadratmeter, romantischer Rosengarten mit Pavillon, Seerosenteich, Stauden, Kräuterspirale, Gemüsegarten, Obstwiese und großem Glasgewächshaus

Sibylle und Thomas Raichle, Rüssingen, Gaubergstraße 5, Vierkanthof mit mediterranen Pflanzen, Kräutern, Brunnen und Skulpturen

Sonntag, 25. Juni:

Georg Kattler, Dörrmoschel, Hauptstraße 55, Parkanlage mit Bachlauf und Springbrunnen, Museum mit Mineralien und Fossilien

Martina Krauß und Bernd Köhler, Imsweiler, Felsbergerhof 1, Idyllische Gartenwirtschaft mit Weitblick

Ilo Jung, Schmalfelderhof, Friedhofstraße 3, Skulpturen aus Keramik, Stahl und Holz unter altem Baumbestand auf 10.000 Quadratmetern, große Teiche und Rosen, Sommerausstellung: Keramik, Mode und Schmuck

Angela und Otmar Klingkowski, Dörnbach, Hauptstraße 1, Farbenfroher Vorgarten, Blumenwiese und Kräuter, Edelrostobjekte sowie frostsichere Gartenkeramik

Gabi und Ludwig Gaß, Standenbühl, Kaiserstraße 9a, mehr als 100 verschiedenfarbige Tag- und Schwertlilien

Torsten Schlemmer und Sebastian Schramm, Waldgrehweiler, Inselstraße 10, Ehemaliges Bauerngehöft mit begrüntem Innenhof, Wasserspielen, Staudenbeeten, Gehölzen, Rosen und Kleinbäumen, Topfgarten mit Dachwurz und kleiner Hosta-Sammlung

Monika Liebig, Niederhausen, Schulstraße 15, Geschlossener Innenhof mit Zitronen- und Orangenbäumen, Oleander, Schubkarren-Gemüse, Kübelpflanzen