Einen Aktionstag für trauernde Jugendliche bietet der Ambulante Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Donnersberg-Ost am Samstag, 27. November, von 9 bis 17 Uhr an. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter Simone Wilk – sie ist ausgebildete Kinder- und Jugendtrauerbegleiterin – und Gerhard Walter laden in die Kletterhalle nach Frankenthal ein. „Es ist gut, andere kennenzulernen, die Ähnliches erlebt haben, und sich darüber auszutauschen“, so Wilk. „Und es tut gut, aktiv zu sein, etwas Neues auszuprobieren und vielleicht auch eigene Grenzen zu überwinden.“

Wie es Jugendlichen nach einem Trauerfall im engsten Umfeld geht, beschreibt Mechthild Schroeter-Rupieper, Erzieherin und Trauerbegleiterin für Familien, am Beispiel eines Mobiles: Was passiert, wenn man aus diesem ein Teil herausnimmt? „Es gerät alles aus dem Gleichgewicht! Was vorher fein austariert war, gerät ins Trudeln.“ Jugendliche, die gerade dabei sind, ihre eigenen Wege zu gehen, machten oftmals ihre Trauer mit sich selber aus.

Der Förderverein Ambulante Hospizarbeit im Donnersbergkreis unterstützt den Aktionstag, die Teilnahme kostet zehn Euro. Infos und Anmeldung: Telefon 06352 7059714, E-Mail ahpb-donnersberg@diakonissen.de.rhp/kra