Am 1. Mai lädt der Zellertal-Donnersberger Reit- und Fahrverein wieder zu seinem traditionellen Reitertag auf das Reitgelände in Standenbühl ein.

Los geht es bereits ab 8 Uhr, sodass Besucher den gesamten Turniertag über spannenden Reitsport hautnah erleben können.

Auch in diesem Jahr rechnet der Verein mit rund 200 Starts. Damit verspricht der Reitertag ein abwechslungsreiches und spannendes Programm für Teilnehmer aller Alters- und Leistungsklassen.

Besonders im Fokus stehen die Nachwuchsreiter, die beim Führzügelwettbewerb erste Turniererfahrungen sammeln können. Hier präsentieren die Jüngsten gemeinsam mit ihren Pferden oder Ponys ihr Können und werden dabei von einer Begleitperson geführt. Für viele ist dies der erste große Auftritt vor Publikum.

Darüber hinaus bietet der Reitertag ein breites sportliches Angebot. Vom Reiterwettbewerb Schritt, Trab und Galopp bis hin zum Stilspringwettbewerb der Klasse A ist für jeden etwas dabei. Die Prüfungen ermöglichen es sowohl Einsteigern als auch fortgeschrittenen Reitern, ihr Können unter Beweis zu stellen und wertvolle Turniererfahrung zu sammeln.

Einteilung in Altersklassen

Eine Besonderheit in diesem Jahr ist erneut die Unterteilung einiger Wettbewerbe in Altersklassen. So wird sowohl ein Stilspringwettbewerb als auch der Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp jeweils in die Kategorien U21 und Ü22 aufgeteilt. Dadurch erhalten alle Teilnehmer faire Bedingungen und können sich besser miteinander messen.

Für zusätzliche Spannung und beste Unterhaltung sorgt auch in diesem Jahr wieder das beliebte „Jump and Run“. Dieser Wettbewerb, bei dem Reiter und Läufer als Team antreten, begeistert nicht nur die Teilnehmer, sondern auch das Publikum. Hier stehen Spaß, Teamgeist und gute Laune klar im Vordergrund.

Neben dem sportlichen Programm legt der Verein Wert auf eine angenehme Atmosphäre für die Besucher. Das Reitgelände in Standenbühl bietet die ideale Kulisse und lädt zum Verweilen ein. Zuschauer können die Wettbewerbe aus nächster Nähe verfolgen. Die Besucher dürfen sich außerdem auf ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken freuen.

Die Turnierleitung übernehmen in diesem Jahr Delia Albrecht und Jella Andrea Rottner, die mit ihrem Team für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sorgen. Mit Engagement und Erfahrung organisieren sie den Reitertag und wollen dafür sorgen, dass sich Teilnehmer und Gäste gleichermaßen wohlfühlen.