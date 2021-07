Radprofi Jonas Rapp hat bei den Olympischen Spielen in dieser Woche ganz besonders mitgefiebert. Der Grund für sein Interesse war ein Ruderer.

Denn Rapp drückte dem Mainzer Jason Osborne im Leichtgewichts-Doppelzweier die Daumen. Nachdem dieser mit seinem Partner Jonathan Rommelmann in Tokio die Silbermedaille gewonnen hatte, schickte Rapp direkt Glückwünsche nach Japan. Rapp, der Osborne als „Edelhelfer“ im Team der Deutschen Nationalmannschaft noch im Dezember 2020 bei den ersten vom Weltsportverband UCI ausgetragenen digitalen Radsport-Weltmeisterschaften zum Titel verholfen hatte, wird allerdings künftig einen Konkurrenten mehr bei den Straßenrennen haben: Osborne strebt den Wechsel ins Profilager als Straßenradfahrer an und will hier in neue Grenzbereiche vorstoßen. Neben der jetzigen Silbermedaille war Osborne 2018 auch Weltmeister im Leichtgewichts-Einer bei den Ruderern geworden.