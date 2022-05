Bereits seit rund zwei Jahren beschäftigt das Thema Dorfbeschilderung den Gemeinderat. Nun ist die Werbeagentur Ulli Koch in Morschheim beauftragt worden, ein Angebot zu erstellen.

Dabei handelt es sich um zwei große Ortseingangsschilder sowie eine Reihe von Hinweisschildern im Dorf selbst. Die Eingangsschilder haben ein besonderes Design: Sie sind zweigeteilt – in der oberen Hälfte ist ein Luftbild der Gemeinde zu sehen, verbunden mit dem Schriftzug „Herzlich willkommen in Stetten“; die untere Hälfte bleibt zunächst frei für wechselnde Ankündigungen besonderer Dorfereignisse – zum Beispiel Kerwe, Weinfest oder Stetten-Turnier.

Hinweisschilder an drei Stellen im Ort

Die Hinweisschilder im Ort werden an drei Punkten aufgestellt. Sie weisen auf kommunale Einrichtungen wie Schule, Kita und Sportplatz hin. Das Aufstellen soll in Eigenleistung erfolgen. Ob Gewerbebetriebe ebenfalls an solchen Wegweisern interessiert sind, will Ortsbürgermeister Kai-Uwe Angermayer noch abklären. Sie hätten jedenfalls die Möglichkeit, ein Schild zu erwerben. Das vom Rat einstimmig angenommene Angebot der Agentur für die Herstellung und Lieferung der Schilder beläuft sich auf etwa 11.000 Euro.

Ebenfalls Einigkeit herrschte über das grundsätzliche Design der Schilder. Unterschiedliche Auffassungen gab es bei der Frage, welches Luftbild verwendet wird. Darüber sollen sich die Ratsmitglieder nun bis zur nächsten Sitzung klar werden.