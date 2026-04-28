Wem gehört das beschädigte Auto auf dem Borg-Warner-Parkplatz? Diese Frage stellt die Polizei, die den BMW 316a älteren Baujahres in beige am Montag, 27. April, in der Kaiserstraße in Kirchheimbolanden vorgefunden hat. An dem Auto gibt es mehrere Beschädigungen, unter anderem wurden die Scheiben zerstört. Die Polizei schließt eine Straftat aktuell nicht aus und hat den Wagen zum Schutz vor weiteren Beschädigungen und Diebstahl sichergestellt.

Da es keine Hinweise auf Besitzer oder Täter gibt, bittet die Polizei um Zeugenmeldungen an 06352 911-0 PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de.