Die Gutenberg-Realschule plus in Göllheim, die Realschule plus in Rockenhausen und die Förderschule am Donnersberg in Rockenhausen wurden mit dem Berufswahlsiegel des Kreises rezertifiziert.

Mit dem Berufswahlsiegel werden Schulen ausgezeichnet, die ihre Schüler in vorbildlicher Weise auf die Arbeitswelt einstimmen. Dazu müssen sie eine elfköpfige Jury unter dem Vorsitz von Gerda Gauer überzeugen. Der Fokus liegt auf den Unterrichtsangeboten zur Berufswahl und der Zusammenarbeit mit Betrieben, weiterführenden Schulen und Hochschulen. Eine Rezertifizierung erhalten die Schulen, wenn sie zeigen können, dass sie sich in den letzten fünf Jahren weiterentwickelt haben. Das ist der Gutenberg-Realschule plus in Göllheim, der Realschule plus in Rockenhausen und der Förderschule am Donnersberg in Rockenhausen gelungen. Die Verleihung der Zertifikate fand in der Donnersberghalle in Rockenhausen statt.