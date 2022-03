Mit einer Berufswahl-Messe will Veranstalter Christopher Krill jungen Menschen Orientierung für das spätere Arbeitsleben bieten. Das Ganze soll am Samstag und Sonntag, 9. und 10. April, im Kulturwerck im Evangelischen Gemeindehaus in Eisenberg über die Bühne gehen.

Keine Frage: Junge Menschen mussten in den vergangenen zwei Jahren ziemlich zurückstecken. „Sie haben viel verpasst. Und das auch in Sachen Vorbereitung auf die Arbeitswelt. Viele hatten nicht einmal die Möglichkeit, ein Praktikum zu machen“, so Krill, selbst Vater von vier Kindern. Ihn trieb daher der Gedanke um, den jungen Menschen etwas zu bieten, ihnen etwas Orientierung zu ermöglichen. Die Idee einer Berufswahl-Messe, bei der sich Arbeitgeber aus der Region dem potenziellen Nachwuchs präsentieren können, war geboren. „Für sie ist das auch Gelegenheit, etwas gegen den Fachkräftemangel zu tun“, so Krill.

18 Zusagen von Unternehmen hat Krill zum Zeitpunkt des Gesprächs bereits eingetütet, zwei weitere Unternehmen äußerten Interesse. „Das ist schon eine tolle Zahl. Wir hätten aber wohl Platz für insgesamt 30 Firmen, je nachdem, wie groß ihr Raumbedarf ist“, so Krill. Deadline wäre der 25. März, bis dahin sei noch alles möglich. Aus Eisenberg sind beispielsweise die Gießerei Gienanth, das Azurit-Pflegeheim, die Verwaltung der Verbandsgemeinde, Delker-Optik und das Autohaus Müller dabei. Aus Worms hat überdies das Kunststoffunternehmen Renolit zugesagt, aus Grünstadt der Heizungsbauer Schindler.

Spezialisiert hat sich die Messe auf Ausbildungsberufe. „In diesem Feld sind wir breit aufgestellt, da ist vom Handwerksberuf bis hin zum Bürokaufmann alles vertreten“, freut sich Krill, der gerade die Werbetrommel bei Schulen rührt. „Von dort habe ich schon Rückmeldung bekommen, dass in Zukunft der Freitag ein guter Termin wäre, weil dann auch Schulklassenbesuche organisiert werden könnten. Das gelingt in diesem Jahr nicht, aber für die Zukunft werde ich das aufnehmen“, so Krill, der aus der Messe gerne eine jährliche Veranstaltung machen würde: „Ich denke, der Bedarf ist da.“

TERMIN

Berufswahl-Messe am Samstag und Sonntag, 9. und 10. April, 10 bis 18 beziehungsweise 11 bis 16 Uhr, im Kulturwerck im Evangelischen Gemeindehaus. Eintritt für Besucher frei. Anmeldung von Unternehmen bis 25. März bei Christopher Krill, Kontakt: info@backstage-event.de, Telefon 06351 9370084.