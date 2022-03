Selten war die Bundeswehr in jüngerer Vergangenheit so sehr in den Medien präsent wie in den zurückliegenden Wochen. Das Berufsinformationszentrum (Biz) der Agentur für Arbeit bietet am Donnerstag, 7. April, eine digitale Informationsveranstaltung mit der Karriereberatung der Bundeswehr für Schülerinnen und Schüler sowie junge Erwachsene an.

Ab 16 Uhr zeigt die Karriereberatung der Bundeswehr in einem virtuellen Vortrag die militärischen sowie zivilen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten beim Arbeitgeber Bundeswehr auf. In der etwa einstündigen Veranstaltung erhalten die Teilnehmer Informationen zu den allgemeinen Zugangsvoraussetzungen, zu Unterschieden der einzelnen Laufbahnen, zum Bewerbungsverfahren und zu den Karrieremöglichkeiten. Im Anschluss gibt es die Gelegenheit, eigene Fragen zu stellen.

Interessierte können sich per E-Mail an Kaiserslautern.BiZ@arbeitsagentur.de oder Pirmasens.BiZ@arbeitsagentur.de anmelden.