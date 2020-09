Trotz einiger „Hindernisse“ in Verbindung mit der Corona-Pandemie hat „Job Aktiv“-Managerin Gerda Gauer einige Angebote zur beruflichen Fortbildung vorbereitet. Unter Telefon 06753 2893 oder 06361 4531500 kann man sich weiter informieren und anmelden. Anfragen sind auch per Email möglich unter: Gerda.Gauer@t-online.de.

Grundsätzlich gilt, dass – falls seitens der Betriebe weiterer Bedarf angemeldet wird – bestehende Angebote erweitert werden können. Die diesjährige Herbstreihe startet laut einer Pressemitteilung von Gerda Gauer mit dem Kurs Service am Telefon, der am 25. September, 14 bis 19 Uhr, in der Berufsbildenden Schule (BBS) in Eisenberg mit Trainer Peter Messemer angeboten wird. Unter dessen Leitung startet am 9. Oktober (14 bis 19 Uhr) am gleichen Unterrichtsort die Fortbildung Kommunikation am Arbeitsplatz. Im Gebäude der BBS Eisenberg gibt Trainer Wolfgang Bey am 27. November (14 bis 19 Uhr) Anleitung zum Themenspektrum Freie Rede, Konfliktgespräche & Präsentation.

Excel-Grundkurse wie auch Excel für Fortgeschrittene mit Lehrkraft Lutz Rohde können zu Terminen nach Absprache jeweils von 17 bis 20 Uhr in der BBS in Rockenhausen - bei Bedarf auch in Eisenberg - stattfinden. Powerpoint-Kurse sind bei Bedarf ebenfalls an der BBS in Rockenhausen möglich.