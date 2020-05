Trotz ersten, stufenweisen Lockerungen der Corona-Beschränkungen wird die Bergbauerlebniswelt Imsbach mit ihren beiden Besucherbergwerken „Weiße Grube“ und „Grube Maria“ sowie dem Pfälzischen Bergbaumuseum die komplette Saison 2020 geschlossen bleiben. Dies teilten die Ortsgemeinde Imsbach als Betreiberin der beiden Besucherbergwerke und der Verein Pfälzisches Bergbaumuseum Imsbach mit.

„Diese Entscheidung haben wir uns nicht leicht gemacht“, so der Imsbacher Ortsbürgermeister Oliver Krupp, „jedoch sind die Auswirkungen der Covid-19-Beschränkungen sowie die Schließung der Jugendherberge in Steinbach, wodurch ein Großteil unserer Besucher wegfällt, für uns gravierend – organisatorisch und finanziell schwer zu stemmen“. Von der Schließung betroffen ist auch der gemeindeeigene Zeltplatz mit Sanitäranlagen, der in diesem Jahr nicht vermietet wird.

Alle bereits angekündigten Veranstaltungen der Bergbauerlebniswelt, wie englischsprachige Führungen, Pfälzischer Bergbautag und die Donnersberger Mineralien- und Fossilienbörse entfallen ebenfalls. Weitere Informationen beim Tourismusbüro VG Winnweiler, Telefon 06302 60261, Mail info@winnweiler-vg.de, oder im Internet unter www.bew-imsbach.de