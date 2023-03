Ein Bergmann ist das neue Maskottchen der Bergbauerlebniswelt in Imsbach. Er soll künftig die kleinen und großen Gäste begrüßen. Noch hat er keinen Namen – was sich jedoch durch einen Wettbewerb bald ändern soll.

Ein breites Lachen hat der Bergmann im Gesicht, er trägt eine Spitzhacke, einen weißen Kittel und einen weißen Helm. Die Kleidung ist nicht zufällig gewählt, denn genau diese tragen auch die Grubenführer bei den Familienführungen „Ein Abenteuer im Berg“, die regelmäßig in der Bergbauerlebniswelt angeboten werden.

Am ersten Wochenende im April wird die Erlebniswelt in die neue Saison starten – dann soll das neue Maskottchen auch einen Namen haben. Dabei hoffen der Verein pfälzisches Bergbaumuseum und der Förderverein der Ortsgemeinde Imsbach auf kreative Vorschläge aus der Bevölkerung. Zu gewinnen gibt es auch etwas: ein exklusives Bergbau-Paket, das unter anderem Edelsteine und eine Familienführung für acht Personen beinhaltet. Wie der Bergmann genannt wird, soll am 2. April verkündet werden.

Die Idee hinter dem Maskottchen war, der Bergbauerlebniswelt ein familienfreundliches Erscheinungsbild zu geben. Möglich gemacht wurde die Umsetzung durch das europäische Förderprogramm Leader. Die Fachenbach Medienagentur aus Kirchheimbolanden hat anschließend das Design entworfen.

Info

Wer einen Vorschlag hat, wie das Maskottchen der Bergbauerlebniswelt heißen soll, kann diesen bis 20. März per E-Mail an foerderverein@imsbach.eu senden.