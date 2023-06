Ein magisches Sommerprogramm bieten der Verein Pfälzisches Bergbaumuseum, der Förderverein der Ortsgemeinde und die Firma Kelly Entertainment auf dem Areal der Bergbau-Erlebniswelt bei Imsbach. Auftakt ist am 8. Juli, der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Los geht es am Samstag, 8. Juli, um 20 Uhr mit einer Open-Air-Zaubershow von Fabian Kelly. Vor der weißen Grube in Imsbach stehen bei „Erinnerungsstück – Magie, Momente, Monchichis“ Gegenstände im Mittelpunkt, die Kelly in einem alten Umzugskarton auf dem Dachboden gefunden hat. Einlass ist um 19 Uhr. Am 25. und 26. August gibt es – ebenfalls vor der Weißen Grube – zum zweiten Mal ein Picknick-Krimidinner. Der Titel lautet „Tödlicher Tropfen: (W)ein Krimidinner“. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass 19 Uhr.

Karten im Vorverkauf auch vor Ort zu erwerben

Für Open-Air-Zaubershow wie für die beiden Krimidinner-Abende können Tickets auf www.eventdinner. com erworben werden. Karten gibt es aber auch in Imsbach im Büro des Gipser- und Stuckateurbetriebs Heise (Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr) sowie an allen Reservix-Verkaufsstellen wie Officestar Enders in Kirchheimbolanden, der Verbandsgemeindeverwaltung oder Mork Team in Rockenhausen. Karten für die Zaubervorführung kosten pro Person 28 Euro. Zum Krimidinner gibt es einen gefüllten Picknick-Korb für zwei Personen zum Preis von 65 Euro pro Kopf. Für acht Euro zusätzlich kann eine vorherige Führung durch die Grube Maria gebucht werden.

Auch für Kinder gibt es wieder viel Spaß und Unterhaltung in der Bergbau-Erlebniswelt: Am Freitag, 28. Juli, können kleine Besucher ab 14 Uhr mehrere Stationen absolvieren. Es winkt eine Medaille des Maskottchens „Gruben-Paul“. Am 26. August gibt es um 15 Uhr eine Zaubershow für Kinder. Auch sind familienfreundliche Grubenführungen vorgesehen. Mehr dazu auf bew-imsbach.de.