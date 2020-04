Wieder hat es gebrannt im Wald um Dannenfels. Diesmal war es eine Fläche in der Nähe des Paraglider-Startplatzes unweit der Kreisstraße, die vom Donnersbergplateau nach Dannenfels verläuft, die am Montagabend in Flammen stand. Wieder hat schnelles Eingreifen der Feuerwehr Schlimmeres verhütet in Anbetracht der extremen Trockenheit.

Etwa 400 Quadratmeter Fläche waren betroffen, die „in mühevolle Kleinarbeit“ von den Feuerwehrleuten abgelöscht werden mussten, sagte gestern Matthias Groß, der ab 30. April die Wehrleitung in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden übernehmen wird. Insgesamt 66 Kräfte waren im Einsatz von den Feuerwehren aus den umliegenden Orten, auch aus Winnweiler und Rockenhausen gab es Unterstützung für die Löscharbeiten, nachdem kurz vor 18 Uhr der Alarm eingegangen war. Wasser musste wegen der abgelegenen Stelle mit den Tanklöschfahrzeugen der Wehren in Kirchheimbolanden und Steinbach im Pendelverkehr zum Brandort gebracht werden.

Nach gut einer Stunde war der Brand unter Kontrolle, kurz nach 20 Uhr, so Groß, konnte „Feuer aus“ gemeldet werden. Doch Brandwachen der Dannenfelser Wehr behielten die Stelle weiter im Blick, die Schläuche seien vorsorglich liegengelassen worden.

Waldweg hilfreich als Brandschneise

Durch einen guten Waldweg sei die Stelle erreichbar gewesen. „Der Weg hat uns auch den Hals gerettet“, merkt Groß an, dass dieser Waldweg auch als Brandschneise hilfreich war und dazu beigetragen hat, dass der Brand rechts des Weges nicht auf die linke Seite übergegriffen habe.

Revierförster Martin Teuber war am Abend selbst vor Ort. Die Hälfte der Bäume auf dieser Fläche – Ahorn, Eschen, Buchen, Kastanien – seien tot, die Rinden durch die Hitze großflächig abgeplatzt, diese Bäume werde man entfernen müssen. Dabei sei es noch Glück, dass Laubwald betroffen sei. Bei der jetzt herrschenden Trockenheit wäre ein solcher Brand im Nadelwald sehr viel schlimmer verlaufen.

Seit Ostersonntag, als es einen kleineren Stockbrand oberhalb von Dannenfels gegeben habe, sei es der dritte Brand binnen zwei Wochen. Erst letzte Woche musste die Feuerwehr zu einem Brand zwischen Dannenfels und Bastenhaus ausrücken.

Zur Brandursache konnte die Feuerwehr bislang noch keine Angaben machen.