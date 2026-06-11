Christine Molter vom TV Kirchheimbolanden fährt zur deutschen Ü40-Meisterschaft. Das gemischte Team freut sich auf eine besondere Herausforderung.

Die Vorfreude war Christine Molter vom TV Kirchheimbolanden am Dienstagabend im Abschlusstraining vor der Deutschen Meisterschaft der Ü40-Korbjägerinnen deutlich anzumerken. Ein besonderes Wochenende wartet auf die Basketballerinnen der MSG TSG Deidesheim-TuS Haardt/TV Kirchheimbolanden/ TG Worms. Sicherlich die bedeutendsten Spiele der Saison 2025/2026. Für die meisten sogar das größte Event ihrer bisherigen „Korbjagd-Karriere“.

Dank dem Gewinn der südwestdeutschen Vizemeisterschaft schaffte die in dem Alterssegment für diese Runde eigens gegründete Spielgemeinschaft der befreundeten Basketballteams aus Deidesheim, Neustadt, Kirchheimbolanden und Worms die Qualifikation für das deutsche Ü40-Finale. Eine verrückte Idee mit der „Mehrfachspielgemeinschaft“, doch der Mut wurde belohnt. Der Weg war mangels Konkurrenz in Rheinland-Pfalz auf regionaler Ebene ein leichter und jetzt steht für die meisten das größte Basketball-Erlebnis bevor: Das Bundesfinale der sechs besten deutschen Ü40-Teams in Nortorf – im Norden Deutschland gelegen, in der Nähe von Kiel, unweit der Grenze zu Dänemark. Christine Molter war von Anfang an „Feuer und Flamme“ für dieses besondere Projekt und beim südwestdeutschen Finale schon begeistert. Nun steht die langjährige Korbjägerin aus der Kleinen Residenz vor einem „Mega-Erlebnis“.

Großer Aufwand

Den großen logistischen und finanziellen Aufwand nehmen die „Pfälzer Mädels“ gerne in Kauf, wie Kapitänin Simone Scheuermann verrät. „Die Startgebühr, Übernachtungskosten, Verpflegung, Teamausstattung mit einem eigens angefertigten Hoodie und die weite Fahrt – das alles ist ganz schön anspruchsvoll. Immerhin liegt Nortorf über 660 Kilometer von unserem gemeinsamen Startpunkt in Niederkirchen entfernt. Einfache Strecke. Doch wir haben alles perfekt organisiert und freuen uns riesig“, berichtet das Energiebündel, das sich schon fast drei Jahrzehnte mit großer Leidenschaft um den Basketballsport und die Korbjägerinnen in Deidesheim und Neustadt kümmert und einen guten Draht zum TVK hat.

„Wir können den Vereinsbus der TSG Deidesheim nutzen und haben separat ein weiteres Fahrzeug für die weite Fahrt gemietet. Besonders schön ist, dass alle Mannschaften das gleiche Hotel gebucht haben. Das schweißt nochmals alle besonders zusammen, auch abseits der Sporthallen. Überhaupt verlief die ganze Vorbereitung bisher perfekt dank dem TuS Nortorf. Die Gastgeberinnen haben sich bereits im Vorfeld viele Mühe gegeben. Alles verlief bisher sehr herzlich und sympathisch. Wir freuen uns wahnsinnig auf das Wochenende“, so Scheuermann.

Große Deutschlandtour

Am Freitagmorgen ab sechs Uhr gehen die pfälzischen Basketballerinnen auf die große Deutschland-Tour. Bereits der Freitagabend soll als „Warm-Up“ für die deutsche Meisterschaft die Stimmung in Nortorf anheizen. Am Samstag startet das Bundesbesten-Treffen mit den Vorrundenspielen. Das Pfälzer Ü40-Team um Trainer Ugur Aydin startet bei der deutschen Meisterschaft am Samstag um 12 Uhr gegen die BG Hamburg-West. Um 14 Uhr wartet die MSG München/Unterhaching auf Christine Molter & Co.; Überkreuz- und Platzierungsspiele sowie das Finale finden am Sonntag statt. Reichlich Rahmenprogramm gibt’s auch, unter anderem steht ein Gemeinschaftsabend aller Ü40-Mannschaften am Samstagabend auf dem Programm.

Info

Der Kader der MSG TSG Deidesheim-TuS Haardt/TV Kirchheimbolanden/TG Worms für die Deutschen Meisterschaften:

Trainer Ugur Aydin – Team: Simone Scheuermann (Kapitänin), Saskia Beuttler, Annette Braunstein, Carolin Grehl, Romy Möller, Feli Scherr, Luise Schneider, Veronika Rosteck, Montserrat Viudes Soler (alle SG TSG Deidesheim/Neustadt-Haardt), Christine Molter (TV Kirchheimbolanden), Uli Edelhäuser (TG Worms).





