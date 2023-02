Am Donnerstagnachmittag ist der Polizei ein 64-jähriger Rollerfahrer aus dem Donnersbergkreis ins Netz gegangen, der unter Drogen unterwegs war. Wie die Polizei berichtet, wurden bei dem Mann während einer Verkehrskontrolle in der Talstraße drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Tetrahydrocannabinol (THC). Bei dem Mann wurde zudem ein Plastiktütchen gefunden, das augenscheinlich Marihuana enthielt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt sowie im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Rollerschlüssel wurde von den Beamten sichergestellt. Gegen den Mann ist ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet worden. Sollte die Blutprobe den Verdacht erhärten, muss der 64-Jährige mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Zudem wird gegen ihn ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet, kündigt die Polizei an.