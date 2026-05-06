Das Diakom-Mobil macht in den nächsten Wochen wieder Station im Donnersbergkreis. Das kostenfreie Angebot des Diakonischen Werks Pfalz will insbesondere ältere Menschen niederschwellig beraten, soziale Teilhabe stärken und Unterstützung im Alltag anbieten. Nach erfolgreichen Einsätzen im vergangenen Jahr werde die mobile Beratung weiter ausgebaut, mit einem besonderen Fokus auf ländliche Regionen wie den Donnersbergkreis, teilt das Diakonische Werk mit. Es zeige sich ein hoher Bedarf an persönlichen Gesprächen, Orientierung und sozialer Vernetzung.

Das Beratungsteam bestehe aus Fachkräften der Diakonie sowie lokalen Partnern, die vertraut mit den regionalen Strukturen seien. In persönlichen Gesprächen würden individuelle Lebenssituationen betrachtet und passende Unterstützungsangebote vermittelt. Daneben biete das Diakom-Mobil auch Raum für Begegnung. „Unser Ziel ist es, Isolation zu verhindern und den Zugang zu Unterstützungsangeboten zu erleichtern“, heißt es in der Mitteilung des Diakonischen Werks. Die nächsten Termine im Donnersbergkreis: Sonntag, 10. Mai, ab 11 Uhr, Maimarkt Kirchheimbolanden, Paulskirche; Sonntag, 24. Mai, ab 11 Uhr, Finkenbach-Gersweiler, Erlebnisreise Moscheltal; Donnerstag, 11. Juni, ab 14 Uhr, Kirchheimbolanden, Aktionstag Hitzeschutz, Paulskirche. Weitere Infos und Termine im Internet unter www.diakonie-pfalz.de.