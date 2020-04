Am Donnerstag kam es früh um 1 Uhr bei Bennhausen, zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 22-jähriger PKW-Fahrer war von Dannenfels kommend in Fahrtrichtung Bennhausen unterwegs, als er nach einer Linkskurve infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, so die Polizei, die Kontrolle über sein Auto verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im weiteren Verlauf steuerte der Wagen einen Hang hinunter und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Sachschaden.