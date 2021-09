5000 Euro für die von der Hochwasserkatastrophe an der Ahr betroffenen Menschen im gleichnamigen Marienthal: Diese stolze Summe haben „unsere“ Marienthaler bei einer Benefizveranstaltung gesammelt, zu der trotz herbstlichem Wetter rund 180 Besucher ans Bürgerhaus gekommen waren.

Zutritt hatte nur, wer die 3G-Regel erfüllte – wer nicht geimpft oder genesen war, konnte das benachbarte Testzentrum aufsuchen. Für gekonnte Unterhaltung sorgte der Musikverein Winnweiler, der sich unter der Leitung von Harry Geib in den Dienst der guten Sache gestellt hat.

Organisiert hatte das Standkonzert Musikkreis-Vorsitzender Michael Cullmann, der allerdings an diesem Tag verhindert war und von Dirk Schneider vertreten wurde. Dieser dankte den 25 Musikerinnen und Musikern für ihre Bereitschaft, die Fluthilfe zu unterstützen. Den Betroffenen des verheerenden Unwetters mit all ihren Sorgen, Nöten und Ängsten gedachten auch Landrat Rainer Guth und Ortsvorsteher Thomas Bauer. Bilder und Berichte aus dem Katastrophengebiet zeigten, dass Hilfe ohne Ende nötig sei, da viele ihr gesamtes Hab und Gut verloren hätten.

In die Spendensumme eingeflossen sind auch die rund 240 Euro, die bei der morgendlichen Kollekte in dem von Pfarrerin Elke Echternkamp geleiteten Gottesdienst eingegangen sind. Für das leibliche Wohl an der Veranstaltung haben die Marienthaler Frauen mit Mittagessen, Kaffee und Kuchen gesorgt.