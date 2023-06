Krallen- und Gesichtspflege im Salon für die Vierbeiner, Fußballspaß auf dem Rasen für Herrchen, sogar eine Schönheitskonkurrenz: All dies verspricht der Benefiztag des Vereins Tierwald am morgigen Samstag, 24. Juni, auf dem Sportplatz in Dörnbach. Um 16 Uhr geht’s los im Rockenhauser Stadtteil. Der Sportplatz Im Woog ist Schauplatz des Benefiztags, der bis in die späten Abendstunden dauern soll. Bis 23 Uhr ist Musik mit Marco Spindler und DJ Hendrik Schreijer vorgesehen. Organisiert wird die Aktion von Tierwald, einem gemeinnützigen Verein für Auslandstierschutz. Der Eintritt ist frei.

Stände für Menschen und auch Tiere sind vorgesehen. Für die Tiere gibt es einen Cavaletti-Parcours und einen Hundesalon. Bei einen Wettbewerb soll der schönste Hund gekrönt werden. Dazu gibt’s auch Praktisches: Das „Dog Board Team“ bringt Hunden bei, leichter ins Auto einzusteigen.

Kinder dürfen basteln und spielen, hinter dem Fußball sind die Herren her bei einem Benefizspiel zwischen der einheimischen SG und Eiche Sippersfeld. Am Abend tritt die Showtanzgruppe RokQueens auf.