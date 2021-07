Mit mehreren spontan organisierten Benefizkonzerten möchte die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land die Geschädigten der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen finanziell unterstützen. Das hat Bürgermeister Michael Cullmann am Sonntag der RHEINPFALZ mitgeteilt. Den Auftakt macht am Dienstag, 20. Juli, ab 20 Uhr die Gesangvereinskapelle Rockenhausen auf dem dortigen Marktplatz.

„Wir wollen ohne großen bürokratischen Aufwand helfen, es wird – nicht zuletzt aus Corona-Gründen – auch keine Bewirtung geben“, hofft Cullmann, dass viele Besucher dem Aufruf folgen und Geld in die aufgestellten Spendenkassen werfen werden. Das Orchester unter der Leitung von Heiko Opp wird rund eine halbe Stunde musizieren. Es gelten die üblichen Hygienevorschriften, darüber hinaus sind aber keine Bedingungen – wie beispielsweise die Vorlage eines negativen Tests oder eines Impfnachweises – zu erfüllen.

Weitere Veranstaltungen seien in Planung, unter anderem hätten bereits die Alsenzer Nordpfalzmusikanten ihr Mitwirken zugesagt. „Die Termine werden so schnell wie möglich bekannt gegeben“, so der VG-Chef. Er betont, dass die Aktion zugleich ein nachträgliches Dankeschön für die unzähligen Hilfeleistungen nach der Flutkatastrophe 2014 im und um das Moscheltal sein soll: „Wir haben damals so großartige Unterstützung von allen Seiten erfahren – ein klein wenig davon möchten wir nun zurückgeben.“