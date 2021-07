Am Musizieren für die Hochwasseropfer in Rheinland-Pfalz habensich am Freitag auch die Nordpfalzmusikanten aus Alsenz und Hochstätten beteiligt.

Vor dem Alsenzer Rathaus fand am Freitag vor mehr als 100 Zuschauern das Platzkonzert statt. Unter dem Dirigenten Harald Franz spielte das Orchester ein buntgemischtes Programm – von einem 1980er „Flashback“ ging es unter anderem über den Sonnigen Süden nach Tirol und über Arosa zum Stelldichein in Oberkrain. Ganze 5068 Euro kamenan Spendengeldern zusammen.