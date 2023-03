In der Reihe „ROKmusic“ in Rockenhausen sind am kommenden Dienstag, 28. März, die nordirischen Musiker Ben und Julieanne Reel zu Gast. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr im Zirkushaus des Kinder- und Jugendzirkus Pepperoni.

Songwriter und Gitarrist Ben Reel hat 1999 sein Debüt-Album „This Is The Movie“ veröffentlicht. In seiner Musik lässt er sich von verschiedensten Musikrichtungen inspirieren – wie Rock, Blues, Folk, Soul und Reggae. Bisweilen beschrieben als der „Irische Springsteen“, wecken seine Songs Erinnerungen an Bob Dylan, The Band oder Roy Orbison und verorten sich nach seiner eigenen Aussage irgendwo „zwischen Rock und Jazz“.

Seine Solo-Karriere führt seit über 20 Jahren zu Radio- und Fernsehauftritten im In- und Ausland. Reel war im Vorprogramm von Jools Holland und den Cranberries zu erleben oder in Zusammenarbeit mit Hal Ketchum & The Blockheads. In den USA stand er mit einigen von Nashvilles besten Musikern auf der Bühne: David Olney, Nancy Griffith und Irene Kelley.

Nashville-Stimmung in der Nordpfalz

In Nashville hat Ben Reel auch sein neuntes Studioalbum „Nashville Calling“ aufgenommen, mit Garry W Tallent von Bruce Springsteens legendärer E-Street-Band am Bass. Es landete 2020 ganz vorn in den europäischen Americana- Charts.

In der Reihe ROKmusic, die Margarete Schneider organisiert, wird Ben Reel am 28. März seine neueste CD „Come A Long Way“ vorstellen. Beim Konzert in Rockenhausen begleitet ihn seine Frau, Sängerin Julieanne Reel. Während der Corona-Zeit hatte sie ihn bereits bei seinen freitäglichen Online-Konzerten begleitet. Mehr Infos unter https://benreel.com.

Termin

Das Konzert findet am 28. März, 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr, Eintritt 12 Euro), im Zirkushaus des Kinder- und Jugendzirkus Pepperoni, Schlossstr. 6a, Rockenhausen, statt.