Der bekannte Schauspieler Ben Becker kommt am 21. Oktober in die Apostelkirche Kaiserslautern. Er präsentiert sein Programm „Ich, Judas – Einer unter euch wird mich verraten!“ Der Vorverkauf läuft.

Judas, sein Name steht für Verrat. Seine Geschichte ist eine der Schuld ohne Vergebung. Er ist der einzige Feind, für den es keine Liebe gibt, der Meistgehasste, Meistverfolgte und Verteufelte: Judas, der Jünger Jesu, der Gottes Sohn mit seinem Kuss verrät und ans Kreuz liefert. Ben Becker sucht mit seiner Interpretation des Judas nicht nur den Widerstand gegenüber Feindbildern, Vorverurteilungen und falschen Gewissheiten.

Becker spielt Judas genau dort, wo die Fragen des Glaubens und Zweifels, der Erlösung und Verdammnis ihren Ort haben: in Gottes Haus. Die Musik und sakrale Wucht der Orgel, gespielt von Domorganist Andreas Sieling, lassen Ben Beckers Judas-Verteidigung zum Ereignis werden, verspricht die Pressemitteilung.

Ben Becker stammt aus einer Künstlerfamilie. Er ist der Sohn von Monika Hansen und Rolf Becker, der Stiefsohn von Otto Sander, der Bruder von Meret Becker sowie der Neffe von Jonny Buchardt. Seine Großmutter mütterlicherseits war die Komikerin Claire Schlichting, sein Großvater war Tänzer. Beckers Eltern trennten sich, als er zehn Jahre alt war. Er wuchs bei seiner Mutter und seinem Stiefvater in Hamburg, Stuttgart und Berlin auf.

Seinen Durchbruch hatte Becker 1995 in Joseph Vilsmaiers Romanverfilmung „Schlafes Bruder“. Er spielte bislang in über 80 Film- und Fernsehproduktionen und wirkte in etlichen Theaterinszenierungen mit. Becker hat mit seiner Ehefrau, die er nach 14 Jahren Beziehung 2012 heiratete, eine Tochter und lebt in Berlin. Im Herbst 2011 erschien Beckers Autobiographie „Na und, ich tanze“.

Termin

Ben Becker gastiert am Freitag, 21. Oktober, 20 Uhr, in der Apostelkirche Kaiserslautern; Karten gibt’s im Vorverkauf, online etwa bei eventim.