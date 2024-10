Groß war das Interesse am Reitertag des Reitvereins Rockenhausen, wo auf dem Sportgelände in der Gemarkung von Katzenbach neun Prüfungen ausgetragen wurden. Die Ausschreibungen waren hauptsächlich an den Nachwuchs gerichtet.

Richtiger Wettkampf herrschte auch, nicht nur beim Standard-Spring-Wettbewerb. Die sieben Reitpaare blieben über die Hindernisse bis zu einer Höhe von 80 Zentimeter fehlerfrei, so dass die Zeit entschied. Der Sieg ging an Neela Weingart aus den eigenen Reihen mit dem elfjährigen Fuchs-Wallach MCD Glam Rock bei einem Vorsprung von 99 Hundertstelsekunden vor Pauline Wolf von der Reitsportgemeinschaft Dörrschuck.

Neela Weingart sicherte sich auch den Sieg im Stilspring-Wettbewerb in einer starken Konkurrenz vor Julia Marleen Grenz vom Reitverein Heimkirchen und Umgebung mit Calido’s Dream. Mit der überdurchschnittlichen Wertnote 8,3 ging der Sieg im Dressur-Wettbewerb ebenfalls an Neela Weingart mit MCD Glam Rock.

Für viele junge Reiterinnen eine Premiere

Sogar auf die Wertnote 8,4 kam Saskia Lang vom Reit- und Fahrverein Zweibrücken mit der achtjährigen Stute Coco beim Sieg im Dressur-Wettbewerb. Diesen Erfolg wiederholte sie in einem weiteren Wettbewerb dieser Kategorie. Der Sieg im Springreiter-Wettbewerb über Hindernisse in geringer Höhe ging an Louisa Loma Hausschild vom Pony-Verein Schönborn mit Glansiedi Tia Dalma.

Stolz präsentierte sich der Nachwuchs im Reiter-Wettbewerb „Schritt-Trab“. Die meisten der jungen Teilnehmerinnen stellten sich erstmals einem Richtergremium und der Öffentlichkeit. Durchweg gute Leistungen bescheinigten die Richter dem Nachwuchs aus dem Donnersbergkreis, Ludwigshafen, Worms, Mainz und Idar-Oberstein.