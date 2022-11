RPR1. bringt den Weihnachtszauber mit Milow nach Albisheim ins Zellertal. Das Konzert findet am 30. November in der Weinlounge Zellers statt und beginnt um 19 Uhr. Der 1981 im belgischen Antwerpen geborene Milow, der eigentlich Jonathan Ivo Gilles Vandenbroeck heißt, wird Songs aus seinem neuen Album „Nice to meet you“ spielen und sich den Fragen von RPR1. - Moderatorin Audrey Hannah stellen. Jeden Donnerstag wird ein weiteres Weihnachtskonzert an einem noch geheimen Ort in Rheinland-Pfalz stattfinden. Nächste Woche freuen wir uns dann auf Silbermond und die Woche darauf auf Adel Tawil. Wo die RPR1. – Weihnachtskonzerte stattfinden, erfahren die Hörer im Programm, auf rpr1.de und können sich dort auch für diese besonderen Weihnachtskonzerte anmelden.