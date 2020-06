Es war eigentlich von Anfang an eine klare Sache. Schon nach wenigen Minuten hatte Jonathan Overlaet einen klaren Vorsprung in der Facebook-Abstimmung im Kampf um den Sonderpunkt. 275 Personen stimmten insgesamt ab, 208 für Overlaet, 67 für seinen Gegner Ingo Pregernig, der Österreich vertritt.

Somit konnte Overlaet 76 Prozent der Stimmen für sich gewinnen. Belgien und Österreich liegen jetzt also ausgeglichen in der Tabelle auf dem geteilten dritten Platz mit jeweils fünf Punkten. Das bedeutet auch, dass Frankreich und Italien sich schon eine sehr gute Position für den Einzug ins Halbfinale erarbeitet haben. Noch ist aber nichts sicher, denn zwei Duelle stehen in der Vorrunde noch aus – und nur die besten vier kommen ins Halbfinale. Für Overlaet und Pregernig heißt es nun hoffen, dass die anderen Vorrundenkandidaten weniger Punkte holen. Sonst ist der Traum vom Mini-EM-Sieg schon wieder vorbei.

Die Tabelle:

1. Frankreich (6 Punkte/4 Aufgaben)

1. Italien (6 Punkte/4 Aufgaben)

3. Österreich (5 Punkte/4 Aufgaben)

3. Belgien (5 Punkte/4 Aufgaben)