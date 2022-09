Befürworter und Gegner der Einbahnstraßenregelung waren etwa gleich stark vertreten. Eine zufriedenstellende Lösung für alle wird es folglich nicht geben.

Die Einbahnstraßenregelung verteilt Verkehrsströme und damit Belastungen der Bürger gleichmäßiger – ob gerechter, sei dahingestellt. Ursache der Belastungen sind Quell- und Zielverkehre, also fast ausschließlich von Menschen hervorgerufen, die im südlichen Kerzenheim wohnen. Die Raser und Verkehrsrowdys leben in der Nachbarschaft und parken dort. Da nützt es nichts, wenn Gegner der Lösung eine selbstgebastelte Verkehrszählung vorlegen. Die Problemchen im südlichen Ortsteil sind hausgemacht und für Kerzenheimer, die an den vielbefahrenen Durchfahrtsstraßen wohnen, wohl eher lächerlich. Die Probleme mit Rasern, übermäßiger Verkehrsbelastung und unangepassten Fahrweisen sind in Kerzenheim an anderer Stelle zu finden.