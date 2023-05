Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Geschichten aus der Geschichte (2): Für Göllheim ist der 87-jährige Hans Appel eine politische Legende: Schließlich war er dort bis 2009 einzigartige 45 Jahre lang Ortsbürgermeister. Bislang weit weniger bekannt ist seine Kinder- und Jugendzeit in Kerzenheim. In seinen Memoiren hat er diese Ära aufgearbeitet. Das Kerzenheimer Kapitel beleuchtet den Alltag des Pfälzer Dorfes in den 1930er bis -50er Jahren.

Dass der 24-jährige Hans Appel bei seinem Umzug nach Göllheim im Jahr 1957, wie er selbst sagt, „in unserer Region bereits bekannt war wie ein bunter Hund“, hatte