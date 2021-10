Die Polizei sucht Zeugen eines riskanten Überholmanövers, das um ein Haar am Samstag gegen 17 Uhr auf der B420 zu einem Unfall geführt hätte. Ein 28-jähriger Autofahrer, der später ermittelt werden konnte, hatte zwischen Unkenbach und Callbach mit seinem blauen Audi in einer Rechtskurve überholt – trotz Verbots und Gegenverkehrs. Nur durch starkes Bremsen konnten sowohl der in gleicher als auch der in entgegengesetzter Richtung fahrende Verkehrsteilnehmer einen Zusammenstoß verhindern. Letzterer wird – wie mögliche weitere Beteiligte – gebeten, sich bei der Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170 zu melden.