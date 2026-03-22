Der TuS Steinbach feiert in der Verbandsliga gegen einen Aufstiegsaspiranten das ersehnte Erfolgserlebnis. Schlüssel ist eine starke Abwehr – und ein eiskalter Stürmer.

Die Fußballer des TuS Steinbach haben am Samstag die große Überraschung geschafft. Die Donnersberger gewannen ihr Heimspiel gegen den Aufstiegsaspiranten Alemannia Waldalgesheim nach aufopferungsvollen Kampf mit 1:0 (0:0). Durch den Sieg gaben die Steinbacher die Rote Laterne erst einmal wieder an den SV Morlautern ab. Der TuS schöpft durch den Coup vor 133 Zuschauern auf dem eigenen Rasenplatz nun wieder neue Hoffnung im Kampf um den Verbleib in der Verbandsliga Südwest.

Auch wenn es noch ein langer Weg ans rettende Ufer sein dürfte. Der Dreier gegen Alemannia Waldalgesheim gibt den Steinbachern neuen Schwung. Endlich stand auch einmal die Null. Spielertrainer Daniel Ghoul freute sich nach dem Coup natürlich ungemein und sagte: „Wir haben absolut super gekämpft und alles rausgehauen. Die Mannschaft hat gut verteidigt. Wenn Waldalgesheim zu Torchancen gekommen ist, dann eigentlich nur bei Standardsituationen.“ Die Steinbacher begannen wie erwartet defensiv und lauerten auf Konter.

Schnelle Reaktion

Die Waldalgesheimer, die zuvor gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten FK Pirmasens II eine 1:2-Niederlage kassiert hatten, wirkten nervös und zeitweise doch auch etwas ratlos. Die Rheinhessen, die vor der Partie auf dem fünften Tabellenrang standen und unbedingt mit einem Sieg bei den Donnersbergern den Anschluss an den Zweiten TB Jahn Zeiskam halten wollten, hatten mehr Spielanteile, konnten damit aber letztlich nicht viel anfangen. „Es war dann doch das erwartete Spiel mit vielen lang gespielten Bällen auf beiden Seiten“, sagte Ghoul, der betonte: „Richtig klare Tormöglichkeiten hatten beide Mannschaften lange nicht.“

Auch nach dem Seitenwechsel hielten die Steinbacher gut dagegen. Die Waldalgesheimer waren nur bei Freistößen und Eckbällen einige Male gefährlich. Aber was auf das Steinbacher Gehäuse kam, war dann sichere Beute von TuS-Schlussmann Klaus Siebecker. In der 81. Spielminute schlugen dann die Platzherren entscheidend zu. Es gab Freistoß für die Steinbacher in der eigenen Spielhälfte. Keeper Siebecker führte aus und schlug den Ball hoch in Richtung Waldalgesheimer Strafraum. Julius Neu kam an der Strafraumecke zum Kopfball, verlängerte das Spielgerät zu Nick Reis. Der bekam die Fußspitze an das Leder, das halbhoch auf den Waldalgesheimer Elfmeterpunkt flog. TuS-Spieler Marc Knapp reagierte blitzschnell und lenkte dann den Ball unhaltbar ins gegnerische Tor zum 1:0 ab. Der Jubel bei den Steinbachern war riesengroß. „Knapp ist da wirklich eiskalt gewesen“, freute sich Coach Ghoul.

Hoffnung auf einen Schub

Die Waldalgesheimer wirkten geschockt. Die Alemannia warf zwar noch einmal alles nach vorne. Doch der TuS-Defensivwall hielt und sicherte den wichtigen Dreier. „Es tut wirklich gut, endlich mal wieder einen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte geschlagen zu haben. In der vergangenen Woche in Hüffelsheim sind wir ja schon ganz nah dran gewesen. Diesmal haben wir es geschafft und waren nicht wie zuletzt nur nah dran“, hoffte der Steinbacher Spielertrainer, dass der Dreier dem Team jetzt einen Schub gibt. Der TuS hat nach dem vierten Saisonsieg nun 15 Punkte. Die letzten vier Mannschaften steigen wohl ab. „Wir wollen alles probieren bis zum Schluss“, sagte Ghoul.

In den kommenden Wochen hat der TuS aber weiter schwere Aufgaben. Beim FC Bienwald Kandel am kommenden Samstag sind die Steinbacher klarer Außenseiter. Danach steht am 4. April das Nachholspiel gegen den FC Basara Mainz an, der noch um den Aufstieg kämpft. Und am 11. April kommt der Ligazweite Zeiskam nach Steinbach. Für den TuS gilt es nun versuchen, weitere Überraschungen zu landen, um das Fünkchen Hoffnung auf den Ligaverbleib am Glimmen zu halten.