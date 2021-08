Die Vielfalt des Sports (3): Taekwondo (TKD) ist eine koreanische Kampfkunst, die mittlerweile Olympische Disziplin ist. Im Donnersbergkreis ist der einzige Taekwondo-Verein in Alsenz gerade im Begriff, sich aufzulösen. Aber in Alzey gibt es noch einen TKD-Club.

Mittwochabend ist Fortgeschrittenen-Training beim TKD-Club Alzey. Gegen 18 Uhr treffen die Sportler in der Halle ein. Die erste Hälfte des Trainings besteht grundsätzlich aus ziemlich anspruchsvollem Fitnesstraining: Laufvariationen, Linienläufe mit Zusatzaufgaben, Übungen für Kraft und Körperspannung sowie Dehnung. Danach geht es in zwei Gruppen weiter: Ivor-Carlos Burgold übt mit drei Personen typische TKD-Bewegungsabläufe.

Oliver Schwarz kümmert sich um die beiden Teenager Isabella und Wilma. Isabella will Ende November die Prüfung für den 1. Dan ablegen, Wilma ist bei einigen Disziplinen ihre Partnerin. Heute geht es um Techniken zur Selbstverteidigung – dabei müssen auch Angriffe mit Messer (Übungsmesser aus Gummi) und Stock abgewehrt werden. Kennzeichnend bei fast allen Aktionen ist, dass die aggressive Angriffsenergie optimal für die Abwehr mit verwendet wird. Schwarz demonstriert, spart nicht mit Tipps und versucht auch noch, Feinheiten heraus zu arbeiten, die einem Laien gar nicht auffallen. Im Donnersbergkreis gibt es derzeit übrigens nur noch einen TKD-Verein, den TKD Fight Club Alsenz, und dieser ist laut Aussage des Vorsitzenden Lee-James Brandscheid gerade dabei, sich aufzulösen.

Koreanischer Nationalsport

Die drei Silben von Taekwondo bedeuten: Fußtechnik (Tae), Handtechnik (Kwon) und Weg (Do). TKD weist zwar große Ähnlichkeiten mit anderen asiatischen Kampfsportarten auf, unterscheidet sich aber auch in einigen Aspekten davon: Die TKD-Technik ist vor allem auf Schnelligkeit und Dynamik aufgebaut, und die Fußtechniken sind deutlich dominanter als in vergleichbaren Kampfsportdisziplinen.

Interessant ist, dass die in Korea vorhandene, etwa 1500 Jahre alte eigenständige Kampfkunst „Taekyon“ keinen entscheidenden Einfluss auf das TKD hatte, sondern dass dieses sich nach 1945 aus dem japanischen Karate entwickelt hat. 1971 wurde es vom damaligen südkoreanischen Präsidenten zum koreanischen Nationalsport erklärt. In den 1950er Jahren gab es zwei konkurrierende TKD-Strömungen im Land: eine, die auch im Militär Einzug hielt, die andere, die eher traditionell orientiert ist. Diese Konkurrenz setzt sich bis heute fort – und zwar in den beiden großen Weltverbänden ITF (International TKD Federation) und WT (World TKD). Das Internationale Olympische Komitee erkennt nur die WT an, seit 2000 ist TKD vollwertige olympische Disziplin.

Fitness, Kraft und Kondition

TKD-Club-Vorsitzender Oliver Schwarz ist Jahrgang 1966, von Beruf Elektriker und lebt seit 1995 mit seiner Familie in Alzey. 2004 wurde er auf eine Anzeige aufmerksam, in der ein TKD-Club zu einem Probetraining eingeladen hatte. Der Club war ein Jahr zuvor von zwei Russen in Alzey gegründet geworden und war von Anfang an ein reiner „Familienverein“. Das heißt, es gab keine Differenzierung in Trainingsgruppen nach Alter, Geschlecht oder Leistungsvermögen, sondern alle – Erwachsene, Kinder, Junge, Alte, Gute und weniger Gute – trainierten gemeinsam an einem Ort.

„Für meine Familie war das die Ideallösung“, sagt Schwarz. Ihm gefiel auch, dass hier nicht nur für Wettkämpfe trainiert wurde, sondern vor allem an Fitness, Kraft und Kondition gearbeitet wurde. Die Affinität zu der Sportart wurde so stark, dass er nach einigen Jahren die Prüfung zum ersten Meistergrad – dem 1. Dan mit der Gürtelfarbe schwarz – ablegte.

Exaktheit, Dynamik und sportlicher Ausdruck

Mittlerweile hat sich TKD zu einem modernen Wettkampfsport entwickelt, der weltweit von mehr als 40 Millionen Athleten betrieben wird. Es gibt verschiedene Wettkampfformen, wobei der sogenannte „Vollkontakt-Freikampf“ am häufigsten vorkommt – auch bei Olympia. Die Kämpfer tragen einen weichen Helm und Schutzutensilien wie Weste, Zahn- und Tiefschutz und treten in vier Gewichtsklassen an. Erlaubt sind Fußtechniken (Tritte oder Kicks) zum Körper und zum Kopf sowie Fausttechniken zum Rumpf. Handtechniken zum Kopf sind verboten. Der Kampf geht über drei Runden zu je zwei Minuten und wird von einem Kampfrichter sowie zwei Punktrichtern bewertet. Für Treffer werden Punkte vergeben.

Eine zweite Disziplin ist der „Formenwettbewerb“ oder „Formenlauf“. Dabei werden Bewegungsformen (koreanisch: Poomsae), die aus einer genau definierten Abfolge von Aktionen bestehen, gegen imaginäre Gegner vorgetragen. Bewertet werden Exaktheit, Dynamik und sportlicher Ausdruck – man kann das auch als eine Kürvorführung verstehen. Der Vortrag ist alleine oder in einer Kleingruppe möglich. Eine weitere Wettkampfvariante ist der sogenannte „Leichtkontakt“. Hier wird keine Schutzkleidung getragen; alle TKD-Techniken sind erlaubt, allerdings darf der Gegner dabei nicht oder nur leicht berührt werden. Weitere Disziplinen sind „Selbstverteidigung“ gegen einen oder mehrere Gegner, die auch bewaffnet sein können, „Bruchtests“ (Zerstören von Holzbrettern, Ziegel oder andere Materialien) sowie „Einschrittkämpfe“, also Übungskämpfe mit festgelegter Technikenreihenfolge gegen einen Kontrahenten.

Respekt vor Lehrern und Trainingspartnern

Zurück zum TKD Alzey: Als sich die beiden Gründer 2011 aus privaten Gründen aus dem Verein zurückzogen, drohte zunächst eine Auflösung. Um diese abzuwenden, übernahm Schwarz den ersten Vorsitz und führt den Club bis heute. Es gibt zur Zeit etwa 80 Mitglieder, davon sind rund 40 aktiv dabei. Kinder werden, bis sie zehn Jahre alt sind, von den Eltern zum Training begleitet. Obgleich der Schwerpunkt in Alzey nicht auf TKD als Wettkampfsport liegt, so dürfen Mitglieder natürlich an Wettkämpfen verschiedener Art teilnehmen. Gürtelprüfungen werden gefördert und intensiv vorbereitet.

Während einer Trainingseinheit sind die Regeln und die Anforderungen an das Benehmen oder das Verhalten der Sportler ziemlich streng gefasst. Dazu gehört zum Beispiel, dass man den Anweisungen des Lehrers unbedingt Folge zu leisten hat und ihm die volle Aufmerksamkeit schenkt. Um Verletzungen zu vermeiden, müssen die motorischen Aktionen mit absoluter Konzentration ausgeführt werden. Zu den Regeln gehören auch zeremonielle Aktivitäten wie das „Verneigen“, das nicht nur den Respekt vor dem Lehrer oder Trainingspartner ausdrücken soll, sondern auch der Sammlung und Konzentration dient.

Weitere TKD-Vereine in unserer Region