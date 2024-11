„Girls Walk & Talk“. Girls Walk & Talk – auch im Donnersbergkreis. Das Konzept ist denkbar einfach: Laufen, reden und neue Freundschaften schließen. Sich neu oder wieder kennenlernen, austauschen. In vielen großen Städten gehen Frauen in großer Runde spazieren und erkunden die Region, sprechen in ungezwungenem Rahmen miteinander und vernetzen sich. Und genau dieses Konzept möchte eine Gruppe kommunalpolitischer Frauen im Donnersbergkreis starten. Vernetzung ist einfach auch in unserer ländlichen Region wichtig. Frauen jeden Alters sind gerne eingeladen mit uns zu spazieren und sich kennenzulernen. Die Gruppe rund um die beiden Landtagsabgeordneten Lisett Stuppy & Jaqueline Rauschkolb, der Bürgermeisterin der VG Kirchheimbolanden, Sabine Wienpahl und dem Netzwerk femalepoliticsnetwork freuen sich schon auf den Start. Am Donnerstag, 7. November ab 18 Uhr geht es mit der ersten Walk & Talk Runde los. Treffpunkt ist der Römerplatz in Kirchheimbolanden. Geplant ist ein Spaziergang von 30-45 Minuten barrierearm und es können gerne Kinder mitgebracht werden. Wir möchten dies in Zukunft in verschiedenen Teilen des Donnersbergkreises anbieten.