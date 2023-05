Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

KIRCHHEIMBOLANDEN: Zum Oktobermarkt werden die Geschäfte in Kirchheimbolanden am 11. Oktober öffnen. Die Suppenlative auf dem Römerplatz wird es geben – Pro Kibo lädt ein. Allerdings unter veränderten Bedingungen, Corona lässt grüßen. Die frohe Botschaft jedoch ist: die Organisatoren lassen sich vom Virus nicht unterkriegen.

Die Abläufe werden am 11. Oktober anders sein. Corona bestimmt den etwas abgespeckten Sonntagsverkauf in der Kleinen Residenz. Einen Markt im Herrengarten wird es in der