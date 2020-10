Wie fast überall auf der Welt, so hat die Corona-Pandemie auch im nigerianischen Umusochie für gravierende Einschnitte im Leben der Menschen gesorgt. Mit negativen Folgen für das von der Kirchheimbolanderin Felicia Stevens initiierten und auch mit Nordpfälzer Spenden unterstützten Bildungs- und Zukunftsprojekt „Start Life – Start ins Leben“: Seit Mitte März waren Kindergarten, Grundschule und Ausbildungszentrum wegen Covid-19 geschlossen. Doch nun gibt es erste Lichtblicke.

Denn nach mehr als sechs Monaten Zwangsferien heißt es auch in Nigeria: endlich wieder Schule, halbwegs normale Verhältnisse - wenn auch mit Auflagen. Die Freude, seit dem 1. Oktober wieder der verordneten häuslichen Enge zu entkommen, Gleichaltrige zu treffen und gemeinsam zu lernen war groß – wie wohl überall in der Welt.

Dreimal pro Woche warmes Essen

Für die 220 Kinder von „Along Umuosochie“ gilt das ganz besonders, denn dreimal pro Woche bekommen sie in der Schule eine gesunde warme Mahlzeit, gekocht von Müttern und Kindern. In einem von Hunger und Mangelernährung bedrohten Armutsland nicht selbstverständlich – viele Familien stürzte der Lockdown in Arbeitslosigkeit und Elend.

Die Kiboer Nigerianerin Felicia Stevens dankt herzlich allen Spendern, mit deren Hilfe in diesem Sommer Grundnahrungsmittel zur Linderung der allergrößten Not gekauft werden konnten. Und sie erzählt, wie die Schule mehr als nur Wissen vermittelt: Erziehung zu Sauberkeit und Hygiene – in Pandemiezeiten lebensnotwendig und streng befolgt, für jedes Kind wurden zwei Masken genäht –, zu sozialem Verhalten, zu gewissenhaftem Lernen und Arbeiten. Damit erfüllten die Verantwortlichen nicht nur die Anforderungen einer Privaten Staatlichen Lehranstalt: Im Ranking von 25 vergleichbaren Schulen erreichten sie den vierten Platz.

Verknüpft mit der staatlichen Anerkennung waren allerdings der Ankauf eines Nachbargrundstücks zur Anlage eines Spiel- und Sportplatzes sowie die Erweiterung der Schule um eine sechste Klasse. Das bedeutete die Einstellung einer weiteren Lehrkraft. Derzeit sind 20 Lehrkräfte fest angestellt, ihr Monatsgehalt beträgt 50 Euro – selbst für nigerianische Verhältnisse ist das unterdurchschnittlich und sollte (in bescheidenem Maße) erhöht werden.

Alle diese laufenden Kosten muss der Verein „Start Life“ aufbringen, und er ist im Corona-Jahr spendenbedürftiger denn je; denn sämtliche Einnahmequellen aus Kirchheimbolanden – Verkaufsstände beim Mai- und Oktobermarkt oder zum Residenzfest - fielen weg. Auf die gewinnversprechende Tombola beim Christkindlmarkt wagt kaum noch jemand zu hoffen. Und dann ist da noch das mittlerweile bezahlte, aber noch unbebaute Nachbargrundstück...

Hilfe für Ausbildungszentrum

Großzügig sprangen die Schöck-Familienstiftung aus Baden-Baden und der Arbeitskreis Jugend der VG Kibo für das Ausbildungszentrum Jugendlicher ein. Dieses bietet Berufsabschlüsse als Näherinnnen, in der Hauswirtschaft, für Bürokräfte und eine Computer-Schulung an. Denn „Start Life“ versteht sich als Zukunfts- und Hoffnungsprojekt: Jungen Menschen sollen durch Bildung Chancen eröffnet werden, ihr Land zu entwickeln, statt als verzweifelte Wirtschaftsflüchtlinge ihr Leben zu riskieren.

Das alles ist nur mit der Hilfe aus der Nordpfalz möglich – der Verein benötigt daher weiterhin dringend Spenden. Schon mit zehn Euro pro Monat (natürlich gerne auch mehr) kann man die Patenschaft für ein bedürftiges Kind übernehmen oder die Schule wirksam unterstützen.

Info

Informationen zu dem Projekt „Start Life – Start ins Leben“ erteilen Claudia Thur-Giudice (E-Mail claudia.thur-giudice@kirchheimbolanden.de, Telefon 0162 2326220) und Felicia Stevens (Telefon 06352 1775).