Weil er sich nicht in aller Ruhe seinen Rucksack mit Diebesgut vollladen durfte, reagierte ein Mann am Samstag in einem Supermarkt in Winnweiler ziemlich genervt. Der 36-Jährige hatte Lebensmittel in seiner Tasche verstaut und wollte ohne zu bezahlen den Markt verlassen. Er wurde jedoch durch das Personal auf den Diebstahl angesprochen. Daraufhin fing er an, diese Personen zu beleidigen. Bei Eintreffen der Polizeistreife verhielt er sich weiterhin äußerst aufbrausend und aggressiv. Gegen die Festnahme leistete er Widerstand. Er wurde einem Richter vorgeführt und musste dann die Nacht in einer Zelle verbringen.