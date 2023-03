Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die verschiedensten Gerüche zogen am Wochenende durch den Rockenhausener Mühlweg: Eine Mischung aus Schokolade, Pommes und gegrilltem Fleisch sollte die Leute zum ersten Street-Food-Festival in der Ährenstadt locken. Parallel dazu fand am Sonntag auch der Oktobermarkt statt. Die sieben Food-Trucks überzeugten mit ungewöhnlichen Kombinationen.

Von Kartoffelwaffeln über Choko-Kebab, Crêpes, Nachos und Burritos bis hin zu den vielfältigsten Burger-Varianten war auf dem Street-Food-Festival für jeden Geschmack etwas