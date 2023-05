Am Dienstag befuhr eine 65-jährige Autofahrerin die Königkreuzstraße in Göllheim Richtung Ramsen. An der Einmündung zum Carl-Diem-Weg wollte sie nach links abbiegen und übersah eine entgegenkommende 56-jährige Pkw-Fahrerin. Es kam zum frontalen Zusammenstoß, wobei beide Fahrerinnen leicht verletzt wurden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden, sodass diese abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt.